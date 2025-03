De sunga na praia, Cauã Reymond grava "Vale tudo" e comenta sua preparação

Convocado logo no início para reviver o gigolô César Ribeiro no remake de Vale tudo, o ator Cauã Reymond chamou a atenção da mídia nesta terça-feira (13/3) com os cliques que foram feitos de uma gravação de cena do seu personagem em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator de 44 anos, no auge da forma física, usava apenas uma sunga branca — peça que será parte principal do figurino do ex-modelo em fim de carreira que vai virar cabeça das duas maiores vilãs da trama: Maria de Fátima e Odete Roitman, que serão revividas por Bella Campos e Debora Bloch, respectivamente.

Mais cedo, Cauã participou do segundo encontro virtual do elenco da novela com a imprensa, com participação do Correio. Questionado sobre a preparação para o papel, o ator contou que assistiu à obra original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e exibida em 1988.

"Tive o cuidado de assistir a versão anterior, mas não me aprofundei. A ideia é fazer esse clássico de um novo jeito, com uma nova temperatura. Se ouvir metade do sucesso da primeira, vamos ficar muito felizes se o Brasil inteiro receber muito bem a nossa história", afirmou o ator.

Escrita por Manuela Dias com direção artística de Paulo Silvestrini, Vale tudo tem estreia marcada para 31 de março. A nova versão promete conduzir o público a uma jornada emocionante e atual sobre caráter, ética, honestidade, com enfrentamentos morais e romance. Elenco terá Taís Araujo, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Renato Góes, Paolla Oliveira, Carolina Dieckmann, Alexandre Nero, Malu Galli, entre outros.