Lady Gaga recorda cancelamento no Rock in Rio e revela empolgação para show em Copacabana

Lady Gaga compartilhou sua empolgação para o show que realizará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Durante uma entrevista com o radialista Howard Stern, a cantora explicou o motivo de escolher um evento gratuito para o público.

Ela revelou que está particularmente animada com a oportunidade de se apresentar no Rio, lembrando do show que teve que cancelar em 2017 no Rock in Rio devido a problemas de saúde.

"Eu não vou ao Rio há muito tempo e anos atrás eu deveria ter ido [para o Rock in Rio] e não pude. Isso meio que partiu meu coração", explicou a cantora. Na época, a frase "Brazil, I’m devastated", que ela usou para se desculpar com seus fãs, se tornou um dos memes mais populares entre os brasileiros.

Agora, com a chance de se apresentar novamente no Brasil, Gaga não escondeu sua alegria: "Estou muito animada pra tocar para meus fãs, tocar ao vivo é uma experiência incrível. É algo que definitivamente não tomo como garantido. Estou muito empolgada", concluiu, reafirmando a expectativa para o tão aguardado show.