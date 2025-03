Para rir e refletir: Murilo Gun apresenta o espetáculo 'Fé no flow'

Em uma mistura de comédia, autoconhecimento e música ao vivo, o humorista e palestrante Murilo Gun apresenta novo espetáculo autoral Fé no flow ao público brasiliense, hoje e amanhã. Com três apresentações marcadas na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Claudio Santoro, duas no sábado, às 18h e 21h, e uma no domingo, às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, a partir de R$ 90, e não é indicado para menores de 12 anos.

Com direção de Márcio Ballas, o espetáculo oferece uma experiência imersiva que visa ir além do stand-up tradicional e convida o público a explorar a relação entre ordem e caos, além de refletir sobre a busca por uma vida mais alinhada e fluída, por meio da criatividade e autoconhecimento.

Um dos pioneiros da internet no Brasil, Murilo Gun tem vasta experiência na comédia, com turnês nacionais, show lançado na Netflix e programas apresentados no SBT, Multishow e Comedy Central. Formado em administração, o artista teve empresas no ramo de tecnologia e educação, e, depois de anos de frequência a startups até cursos online, o artista se dedica a espetáculos e palestras sobre liderança.

Determinado a unir toda a sua história como empresário, comediante e palestrante, e ter uma maior liberdade artística, Murilo voltou ao teatro com o show Fé no Flow. Para ele, em eventos como as convencionais palestras que realiza, não há a possibilidade de falar o que se quer, por conta dos roteiros já aprovados anteriormente. Além disso, nesse formato, recursos como banda e jogo de luz, como os tradicionais do teatro, são dificilmente viabilizados. Com isso, o projeto vem de uma vontade pessoal de se expressar artisticamente sem nenhuma restrição.

Para o comediante, "o Flow é a gente dançar entre a ordem e o caos, que é uma palavra que remete a uma coisa ruim, mas eu mudo essa percepção mostrando que a fonte da criatividade é o caos, que o novo só surge do caos, o novo não vem da ordem".

Para o artista, o projeto tem como principal objetivo mostrar para as pessoas que o mundo externo é reflexo do mundo interno, ou seja, para que a gente mude a realidade exterior é preciso mudar nosso interior. "Fazemos parte de uma sociedade que ouve muito o intelectual e pouco o sentir, intuição, e, para mim, a intuição é a melhor guia pra nossa vida. Ele aponta a direção e o pensar pavimenta a estrada e mostra o caminho", reflete. Além de Brasília, o espetáculo também passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Fé no Flow

Hoje e amanhã, com sessões às 18h30 e 21h no sábado, e 20h30 no domingo. Na sala Martins Pena, do Teatro Nacional. Ingressos disponíveis no Ingresso Digital, a partir de R$ 90. Não indicado para menores de 12 anos.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco.