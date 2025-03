Luciana Braga faz confissão inédita sobre bastidores de 'Tieta'

Luciana Braga atualmente pode ser vista na reprise de Tieta (1989), novela em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, onde interpretou Maria Imaculada. A atriz surpreendeu ao ter feito confissões inéditas sobre os bastidores do folhetim.



Em entrevista à revista Quem, ela admitiu que sempre teve dificuldade em lidar com o sucesso dos seus trabalhos, e que, na época, se assustou com o impacto causado pela trama estrelada por Betty Faria no Brasil.

"Fiquei muito assustada"

"Me lembro que quando fiz a ‘Tieta’, fiquei muito assustada, porque foi uma novela fenomenal, não dava para andar na rua, não dava para fazer supermercado. Sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com essa fama muito ardente", disse Luciana Braga, que apontou sua percepção sobre os efeitos da fama na vida do artista em geral.

"A gente gosta de estar no meio das pessoas, observar como se comportam, como se estivesse o tempo inteiro fazendo pesquisa. Quando você vira prisioneiro da sua fama, você começa a ficar com pouco arquivo para pesquisar, corre o grande risco de se repetir, porque o seu repertório começa a se esgotar", declarou ela.

Sincera, Luciana opinou se o fato atrapalha sua carreira: "A fama tem um problema difícil de articular, porque se você é famoso e aquele assédio é uma coisa que te perturba, é complicado. Mas também é uma tendência, quando você está muito famoso, de se colocar em um pedestal", concluiu ela, que está longe das novelas desde que fez uma participação especial no remake de Éramos Seis (2020).

