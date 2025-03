Preta Gil deixa UTI após internação de seis dias; artista ficará em quarto

A cantora foi diagnosticada em janeiro de 2023, após descoberta de um tumor no reto - (crédito: Divulgação)

A cantora Preta Gil recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para um quarto hospitalar nesta quinta-feira (13/3). A informação foi divulgada pela assessoria da artista à imprensa. Preta deu entrada em hospital particular em Salvador (BA) no sábado (8/3), após ser liberada pelos médicos para aproveitar o carnaval na capital baiana.

Na última quinta-feira (6/3), ela compartilhou com os seguidores momento em que mergulhou no mar pela primeira vez com a bolsa de colostomia definitiva.

Essa é a segunda internação da cantora em 2025. Em 11 de fevereiro, Preta foi liberada após passar 55 dias internada para se recuperar de cirurgia de retirada de tumores.

A cantora foi diagnosticada em janeiro de 2023, após descoberta de um tumor no reto. Em agosto de 2024, após o tratamento e durante o período de remissão da doença, Preta recebeu a notícia de que o câncer havia voltado.