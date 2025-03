Murilo Gun traz Fé no flow para a sala Maritns Pena neste fim de semana

Após uma temporada em São Paulo, Murilo Gun traz a Brasília o espetáculo Fé no Flow, com duas apresentações realizadas neste fim de semana. As sessões ocupam a Sala Martins Pena do Teatro Nacional neste sábado (15/3), às 21h, e no domingo (16/3), às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$80, estão disponíveis na bilheteira do teatro e também podem ser adquiridos de forma on-line.