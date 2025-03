Roberto Carlos, que costuma ser bastante discreto sobre sua vida pessoal, comentou sobre a atual fase de sua vida amorosa. O cantor, de 83 anos, atualmente vive um relacionamento cuja identidade da amada até hoje não foi revelada, e ele assegurou que permanece firme e forte.

Durante coletiva de imprensa antes de seu show no cruzeiro ‘Além do Horizonte’, no Rio de Janeiro, o ‘Rei’ detalhou quando questionado sobre a vida amorosa. "Você está querendo saber demais", brincou ele, que afirmou viver um relacionamento à moda antiga.

"Sou amante à moda antiga"

"Eu sou um namorado como qualquer namorado romântico. Porque as minhas músicas falam desse romantismo que eu tenho, entende? Eu sou um cara romântico, então acho que isso tudo, que tenho colocado nas canções, esse romantismo, tenho vivido", disparou Roberto Carlos. "Sou aquele amante à moda antiga, do típico que ainda manda flores", afirmou ele.

Leia também: A nova empreitada de Roberto Carlos nos negócios



"Então o namoro é sempre muito bom e muito intenso em todos os aspectos", assegurou ele. Sincero, o músico ainda foi sincero quando recordou um amor do passado: "Todo mundo sabe que o grande amor da minha vida foi a Maria Rita (que morreu em 1999). Mas eu estou sempre pronto para amar de novo. Realmente, até hoje ela foi o maior amor da minha vida, mas o amor não para, né?", concluiu.

O post Roberto Carlos faz revelações sobre vida íntima aos 83 anos: "Sou amante à moda antiga" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular