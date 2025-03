Nicolas Prattes dá beijo de tirar o fôlego em Sabrina Sato

Reprodução/Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato

Nicolas Prattes, ator, deu um beijão em Sabrina Sato no último episódio do programa Carnaval da Sabrina, no GNT. O global estava com um buquê de rosas vermelhas e fez uma linda declaração de amor para amada, com uma carta especial, e recebeu um beijão da apresentadora.

"Hoje, só para vocês terem uma ideia, é dia 9 de março. Não tem nem dois meses que casamos e olha o tanto de coisa que fizemos", começou ele.

"São 22 anos que eu não vi passar, parece que foi ontem. É muito rápido e, ao mesmo tempo, cada cena que vejo, de cada ano, lembro de uma história imensa, um filme. O engraçado é que a maturidade fui aprendendo a me divertir mais no desfile. Quando somos mais novos temos uma ansiedade maior. Parece que até seu fôlego vai acabar antes da hora e hoje aproveito cada momento, cada pisada, cada sorriso", concluiu.

Recentemente, Nicolas comentou o triste episódio da perde do bebê do casal, que comoveu muitos fãs. "É algo que encarei vivendo! Essa é uma experiência muito pessoal. Cada pessoa vive da sua maneira. Não tem muito o que se falar e explicar. Na verdade, é mais um sentimento que se sente e que se vive com ele", disparou.