Sabrina Sato ganha homenagem da sogra, mãe de Nicolas Prattes: ‘Presente que a vida me deu’

Sabrina Sato celebrou seus 44 anos nesta terça-feira (4) e recebeu uma homenagem especial da sogra, Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes. Em um emocionante texto nas redes sociais, Giselle destacou a forte conexão que criou com a apresentadora desde o primeiro encontro. "Você não é apenas a mulher do meu filho, é um presente que a vida me deu. Seu coração é casa, sua luz ilumina, sua essência transforma", escreveu ela, demonstrando a admiração pelo jeito carismático e acolhedor da nora.

Leia também: O que se sabe sobre o retorno de Marina ao mercado musical

Além de elogiar Sabrina, Giselle ressaltou sua autenticidade e generosidade. "As pessoas não compreendem relações e sentimentos que não experimentam. Mas o que ninguém sabe é que amar você é muito fácil. Você faz questão de ver todos ao seu redor felizes. Conviver com você é uma alegria", afirmou. A atriz também ressaltou que, apesar da apresentadora estar cercada de luxo, nunca se deslumbrou e valoriza o que realmente importa na vida.

Giselle revelou que aprende muito com Sabrina e que a apresentadora tem um impacto positivo em sua vida. "Você me ensina a acreditar mais em mim, a não aceitar menos do que mereço. Seu caminho é abençoado porque sua alma transborda amor", escreveu, deixando claro o carinho e respeito que sente pela nora. Para finalizar, a mãe de Nicolas desejou felicidade, prosperidade e alegria à aniversariante, chamando-a de "nora-luz".

Emocionada com a homenagem, Sabrina respondeu nos comentários, retribuindo o carinho. "Me emocionei aqui agora. Além de tudo, você escreve maravilhosamente bem. Tudo o que disse é recíproco. Fico impressionada com seu talento, serenidade e generosidade. Te amo!", escreveu a apresentadora, mostrando o vínculo especial entre as duas.