"A defesa da Viviane está na paixão", afirma Naruna Costa, de "Beleza fatal"

Artista com currículo extenso, e primeira negra a ganhar prêmio APCA de direção teatral, Naruna Costa ganha a atenção do público ao interpretar a ex-policial Viviane, que se torna cúmplice e amante da vilã Lola (Camila Pitanga) em Beleza fatal, na Max e na Band.

Ao Correio, a atriz paulista de 42 anos compartilhou suas impressões sobre o sucesso da novela e sua experiência trabalhando com Camila Pitanga. "O sucesso se deve à junção de um roteiro ótimo com personagens cheias de camadas e um elenco incrível. A gente tem uma novela que é protagonizada por uma mulher negra, que fala de um tema que é super atual, que é a questão estética, de beleza no Brasil", destaca.

Para Naruna, a obra de Raphael Montes traz um tema que é super relevante no Brasil. "Em nosso país, existe um número muito grande de pessoas que procuram as clínicas estéticas, que fazem cirurgia estética. E muita gente vem ao Brasil para fazer isso. É um país que tem essa questão estética do corpo muito forte", argumenta. Ela também assinala a importância da representatividade na série. "A gente tem uma novela que é protagonizada por uma mulher negra, que fala de um tema que é super atual... Eu acho que Beleza fatal representa o olhar do Brasil hoje."

Amor e ódio

Na produção, que traz a assinatura da experiente Maria de Médicis na direção artística, Viviane e Lola vivem uma relação intensa, recheada de cenas de paixão e sexo, que culmina com a morte trágica da ex-policial, que explode junto com um carro em um atentado orquestrado pela cúmplice. "A gente teve uma preparação muito interessante com a Ana Kutner. E, durante as filmagens, a gente teve também uma coordenadora de cena de intimidade. A Maria de Médicis conseguiu criar coreografias para as cenas de intimidade que a gente tinha. Então foi tudo muito respeitoso, muito cuidadoso, e ao mesmo tempo, a gente teve esse cuidado de fazer com que as cenas tivessem a grandeza e o tamanho que elas precisavam ter, mas sem que isso soasse deselegante, hipersexualizado ou fetichento", explica.





Sobre sua experiência trabalhando com Camila Pitanga, com quem contracenou pela primeira vez em 2011 na novela Insensato coração, Naruna destacando sua intensidade, dedicação e inteligência. "A maneira como ela conduziu tanto o trabalho comigo, quanto todo o trabalho ali nos bastidores, no set, foi uma maneira muito generosa e muito perspicaz", pontua a atriz, que está em novelas desde Tempos modernos (2010).

Junto ao público, Viviane despertou muita raiva, já que ela detinha as provas dos crimes cometidos por Lola, Benjamim (Caio Blat) e Rog (Marcelo Serrado), mas, em vez de acusá-los, aliou-se a eles. Naruna, porém, se precisasse atuar como advogada de defesa da personagem, sua tese seria baseada na ideia de que a ex-policial foi forçada a tomar decisões difíceis para sobreviver. "Eu defendo muito Viviane, eu acho que ela tem muitas razões para ela ter tomado a decisão que ela tomou", observa. "Eu sei que dá raiva, mas eu acho que Viviane tem muito pé no chão. Ela entendeu que, se ela não optasse por estar junto daquela família naquele momento, talvez ela não tivesse vivido, porque era um jogo de poderes", defende.

Assim como boa parte dos telespectadores, Naruna acredita que Viviane, estando dentro da família Argento, poderia também colher provas para poder acusar essa família futuramente com mais estrutura do que sozinha dentro de uma corporação que não garantiria a segurança dela. "Acontece que ela se apaixona. Eu acredito muito no amor que ela sente pela Lola. É uma paixão de fato. Ela foi pega de surpresa por essa paixão avassaladora. Mas, mesmo a paixão não fez com que ela abrisse mão de um lugar de justiça. Porém, ela não teve tempo. Ela foi assassinada", desabafa.

Camila Pitanga e Naruna Costa em cena (foto: Reprodução)

Novas mídias

Sobre o streaming como nova mídia de novelas, Naruna acredita que é um caminho muito bem-vindo. "Eu acho que o streaming é moderno", diz. "Ele dá a possibilidade das pessoas conseguirem ter a liberdade de escolha, tanto da grade de horário que elas querem consumir o audiovisual, quanto do tipo das escolhas estéticas, se é um filme, se é uma novela, se é uma série", completa a atriz, que também teve papel de destaque em Todas as flores (2022), outra novela de sucesso do streaming, no Globoplay. "A característica da novela de streaming, que é uma novela menor, é que as coisas acontecem muito mais rápido, eu acho que ela entra em um fluxo que junta o útil ao agradável para o brasileiro hoje. A gente gosta de novela, o Brasil gosta de novela. Mas a novela está perdendo essa força no sentido da repetição mesmo", pondera ela, que, na produção assinada por João Emanuel Carneiro, viveu Lila.

Naruna também adianta detalhes sobre o filme Irmandade, que a Netflix irá lançar este ano como uma extensão da série de sucesso que a atriz protagoniza ao lado de Seu Jorge. "É um filme que vai ser um filmão", promete. "A Cristina vem super grande. É o primeiro spin-off brasileiro da Netflix. É muito interessante a gente fazer um caminho de série e depois pensar um filme para continuação ou traçar o caminho da personagem", finaliza a atriz, que também pode ser vista na série médica Sutura, no Prime Video, e grava, com Debora Falabella, o filme Pele de rinoceronte.