Violonista Luan Carbonari volta a Brasília para Recital na Infinu neste sábado

O cantor, compositor e violonista paulista Luan Carbonari está de volta a Brasília para apresentação, neste sábado (22/3) às 17h, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). No show solo, ele interpreta composições autorais e recria clássicos da MPB, como Beatriz (Chico Buarque), Explode o Coração (Gonzaguinha) e Onde Deus possa me ouvir (Vander Lee).

O artista, que brilhou no programa Canta Comigo da TV Record, tem ocupado palcos do Sesc pelo país. Recentemente mostrou o trabalho em Lisboa, recebendo ótima acolhida. Antes, participou no Rio de Janeiro no projeto Uma canção para Tom Zé, coordenado pela atriz Ana Beatriz Nogueira, a ser lançado pela gravadora Biscoito Fino.

Os ingressos para o recital já estão à venda no local.