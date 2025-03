Cine Brasília exibe gratuitamente filme sobre protagonismo de mulheres negras

Antes da exibição do filme, ocorrerá uma mesa de apresentação com duas das personagens da obra - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O Cine Brasília exibe, na terça-feira (25/3), o filme Quando elas se movimentam, produzido pela TV Senado. O evento, que será gratuito e aberto ao público, comemora os dez anos do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado, além de encerrar a celebração do bicentenário da Casa.

Quando elas se movimentam: a conquista de direitos sob o olhar das mulheres negras estreou no Dia Internacional da Mulher (8/3). O documentário expõe a conquista de direitos no Brasil por meio do olhar de três mulheres negras. O longa está disponível no serviço de streaming Globoplay.

Leia também: Cine Brasília amplia para cinco as sessões especiais na programação

"Gaúcha, mineira, fluminense. Poderiam ser paraense, goiana, sergipana. Brasileiras comuns e extraordinárias. Quando elas se movimentam é a história delas. E com a história delas é possível puxar o fio recente das mudanças sociais no Brasil", afirma o diretor da TV Senado, Érico Silveira.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes da exibição do filme, ocorrerá uma mesa de apresentação com duas das personagens da obra: a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Antônia Faleiros, e a atriz Luana Xavier. Participarão também a cineasta e professora da Universidade de Brasília (UnB) Edileuza Penha; a coordenadora do Comitê de Gênero e Raça do Senado, Stella Maria Vaz; e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, mediadas pela diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Érica Ceolin.

Serviço

Exibição do documentário Quando elas se movimentam

Cine Brasília - SHCS EQS 106/107, s/nº - Asa Sul - Brasília - DF

25/3/2025, 18h30

Entrada gratuita