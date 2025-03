"Vale tudo" é lançada com grande festa no Copacabana Palace; veja fotos

Rio de Janeiro - O lançamento de Vale tudo reuniu elenco, equipes criativa e técnica, imprensa, influenciadores digitais e convidados, nesta quinta-feira (20/3), no Copacabana Palace. Com estreia marcada para 31 de março, o remake está sendo escrito por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Luciana Pessanha, Sérgio Marques, Claudia Gomes, Márcio Haiduck e Pedro Barros, baseado na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.



Confira fotos dos artistas que estão no elenco e seus respectivos personagens: