Regiane Alves está longe das telinhas desde que viveu Clara, personagem de sucesso da novela Vai na Fé (2023). Atualmente, a atriz está de volta aos palcos com o espetáculo Nosso Irmão, no Rio de Janeiro, após sua saída da Globo.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista comentou sobre o fim de seu contrato fixo com a emissora carioca após 24 anos. "Fechei esse ciclo com uma novela de sucesso. E têm as reprises, então parece que estou sempre no ar. (…) As pessoas têm muito carinho pelo meu trabalho. E me pedem para voltar às novelas, principalmente como vilã (risos)", disse ela.

"Muita coisa"

Regiane Alves, por sua vez, detalhou o motivo do fim do vínculo com a Globo, ocasionada pela chegada da menopausa – evento natural que ocorre entre as mulheres com a chegada do cinquentenário. "O término do meu contrato com a Globo se deu ao mesmo tempo da minha entrada na menopausa… foi muita coisa junto. Cheguei a me questionar se a carreira continuaria, se eu teria que me reinventar fazendo outra coisa", explicou.

"Eu havia acabado de escrever um livro infantil, então fiquei pensando se não era o momento de investir na minha trajetória como autora. Foram muitas questões naquele momento", pontuou a atriz.

O post Regiane Alves revela verdadeiro motivo de sua saída da Globo após 24 anos: "Muita coisa" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.