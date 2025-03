Gloria Perez pode ter novela substituída por Walcyr Carrasco no horário nobre da Globo

A Globo estaria com planos de realizar uma nova alteração no seu cronograma de novela das nove. Com a estreia do remake de Vale Tudo programado para a próxima segunda-feira (31), a emissora vivencia incertezas com a futura produção de Gloria Perez, prevista para entrar em cena em 2026.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, já existe a certeza de que, ao término do remake, será a vez de Aguinaldo Silva com Três Graças, cuja estreia é prevista para outubro deste ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todavia, a dúvida é quanto à confirmação ou não de uma novela de Gloria Perez. Com as incertezas, Walcyr Carrasco teria iniciado o processo de desenvolvimento de sua próxima novela para o horário nobre da emissora, e pode ocupar a vaga da autora, em uma segunda alternativa.

Conforme noticiado aqui no Observatório dos Famosos anteriormente, a autora não teria sido motivo de satisfação entre o alto escalão da Globo, além de que um dos fatores que levantou preocupações foi o enredo político da novela, em que um dos papéis principais teria uma trajetória no Senado.