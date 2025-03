Divulgada abertura do remake de "Vale tudo", com homenagem a Gal Costa

Em uma ação inusitada, a TV Globo divulgou, nesta quarta-feira (26/3), a abertura do remake de Vale tudo, novela que irá estrear na segunda-feira (31/3), às 21h. O vídeo traz a música original, Brasil, cantada por Gal Costa em 1988, e imagens atualizadas que remetem ao clipe utilizado à época. Chama atenção, porém, ao final da exibição, a imagem de Gal Costa, morta em 2022, como forma de homenagem à cantora.

Trilha sonora

Grandes sucessos da música popular brasileira e do pop internacional formam a trilha sonora de Vale tudo. Além de fazer uma homenagem ao clássico da teledramaturgia com uma versão atualizada de Brasil, interpretada por Gal Costa, na abertura, a trilha sonora também conta com outros presentes para os fãs da novela, como a música Isto aqui o que é e Faz parte do meu show, que estão na trilha sonora da trama original. No remake, a canção de Ary Barroso interpretada por Caetano Veloso volta como tema de Raquel (Taís Araujo) em sua jornada no Rio de Janeiro. Já o sucesso de Cazuza retorna como a canção do romance de Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão).