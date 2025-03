MC Mirella revela o motivo de não ter gemido em vídeo com Dynho Alves

MC Mirella se manifestou nesta sexta-feira (28) após o vazamento de um vídeo íntimo com o marido, Dynho Alves, nas redes sociais. O conteúdo, originalmente compartilhado nas plataformas de conteúdo adulto do casal, acabou sendo espalhado por grupos do Telegram e no X (antigo Twitter), gerando reações divididas entre os internautas.

O vídeo, explícito e sem censura, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na web, com muitos elogiando o desempenho do casal, enquanto outros criticaram o conteúdo. Em meio à repercussão, Mirella se pronunciou no Instagram para esclarecer o motivo de não ter gemido durante o ato sexual, algo que gerou curiosidade e especulações entre os usuários.

Com bom humor, a influenciadora explicou que o silêncio foi uma medida tomada por causa da convivência com a família em sua casa. "Eu e Dynho moramos numa casa com mais gente, nossa família, e morro de medo de acordar os outros", disse ela, ressaltando que, por isso, tenta permanecer o mais silenciosa possível, optando por sussurrar no ouvido do marido.

Além disso, Mirella revelou ter receio de que o áudio do vídeo fosse manipulado, como ocorre em outros conteúdos, e acabasse sendo colocado em vídeos de forma inadequada. "Já viram aqueles vídeos que o pessoal pega uma imagem qualquer e coloca áudio em cima? Fiquei com medo de pegarem e fazerem isso comigo, porque o povo não tem limites", explicou a influenciadora, com uma risada.

Apesar das críticas e da polêmica, o casal segue faturando alto com a produção de conteúdos adultos, um segmento que tem gerado grande repercussão e discussões nas redes sociais.

