Cezar Black se despede de Rocco: "Amado por todo o Brasil"

Cezar Black lamenta morte do pet, Rocco: "Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado" - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O enfermeiro e influenciador digital Cezar Black, ex-BBB 23, anunciou, nesta sexta-feira (28/3), a morte do cachorro de estimação Rocco, diagnosticado com câncer nos ossos em novembro do ano passado.

A relação de companheirismo entre Black e o pug ficou famosa após uma reação emocionada do profissional de saúde, então jogador do reality show, ao ver um vídeo do pet em uma prova do anjo.

Leia também: Cezar Black abre o jogo sobre rotina de casal com Kally Fonseca

“Descanse em paz, meu amor”, escreveu o ex-BBB nas redes sociais. “Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade. Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento. Meu coração nunca sofreu tanto assim.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O influenciador compartilhou fotos coloridas e em preto e branco com Rocco em um cesto. Em uma delas, ele coloca o pet junto a uma estátua de São Francisco, santo católico conhecido por proteção a animais; em outra, chorando, segura o cachorrinho enquanto ele é abençoado por um padre.

Descanse em paz meu amor.????????



Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade.

Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento.… pic.twitter.com/ijGoqdT2LX — Cezar Black ?? (@cezarblackk) March 28, 2025

"Aprendi nesses últimos meses com você a verdadeira força e vontade de lutar pela vida", desabafou Black. "Sei que você hoje está bem, ao lado do Senhor olhando por mim. Você foi tão amado, filho. Não apenas por mim, mas por todo o Brasil. Você sempre foi sinônimo de amor. Obrigado por tudo. Enquanto eu respirar, você não sairá do meu pensamento. Obrigado, Brasil, por dar tanto amor ao meu filhote. Eu te amo para sempre Rocco."

Leia também: Whindersson Nunes retorna às redes sociais após período internado

Em novembro, em vídeo em que explicava o diagnóstico de sarcoma ósseo do animal de estimação, o ex-BBB disse que não estava preparado para viver sem Rocco: "Eu não tenho família por perto, então ele realmente é minha rede de apoio".

O animal, que tinha página própria no Instagram com mais de 155 mil seguidores, teve de amputar uma das patas em janeiro e realizou sessões de quimioterapia por mais de dois meses antes de ser diagnosticada metástase pulmonar, que evoluiu para morte.

Cezar Black havia compartilhado, na quinta-feira (27/3), a volta para o Sistema Único de Saúde (SUS) como enfermeiro, após dois anos de licença.