Mariana Ximenes rouba a cena no último capítulo de 'Mania de Você'

Mariana Ximenes, a Ísis de Mania de Você, roubou a cena no último capítulo da trama de João Emanuel Carneiro, nesta sexta-feira (28). Poderosa na cadeia, a loira mostrou boa forma impecável e sintonia com sua parceria de crimes, Leide, papel de Thalita Carauta.

‘Maravilhosa’

"Vai ser difícil ter uma cena final melhor do que essa de Ísis e Leidi. Um dos maiores acertos desta novela foi a parceria entre Mariana Ximenes e Thalita Carauta. As duas são maravilhosas", comentou uma internauta. "Mariana Ximenes e Thalita Carauta servindo a parceria de milhões", vibrou outro.

Final do ano passado, a atriz comentou sobre a parceria com João Emanuel Carneiro. Ela já protagonizou Cobras & Lagartos e A Favorita, do autor. "Isso é interessante das novelas do João [Emanuel Carneiro]. Eu comecei fazendo Cobras & Lagartos com ele, depois fiz A Favorita e o João sempre tem uma trama engatilhada na outra, personagens de muitas camadas. E acho isso uma delícia também, porque nunca é uma personagem soberana, sem erros, ela erra, ela é enganada também, então esse jogo que é gostoso", comentou.

Mariana Ximenes, segundo a coluna Play do Jornal Globo, renovou o seu contrato com a Globo por prazo longo. Após a pandemia, a atriz tem emendado várias novelas na emissora.

Mariana Ximenes e Thalita Carauta servindo a parceria de milhões #ManiaDeVocê pic.twitter.com/AcZdGnlLwP

Se Isis não agregou nada como personagem/história, ao menos serviu pra mostrar Mariana Ximenes brilhando muito dentro do pouco que lhe foi oferecido – e aparecendo ainda mais sexy e linda do que nunca.

Que atriz. E que mulher. ???????????????????? #ManiadeVocê pic.twitter.com/bCPbNHaawG — Thallys Bruno Almeida (@ThallysBAlm) March 29, 2025

Mariana Ximenes é maravilhosa! ??? Ela merecia uma personagem melhor, mas soube tirar leite de pedra e brilhou. É simplesmente impossível passar despercebida em qualquer papel. E, como sempre, entregou perfeição em cada take #ManiaDeVocê pic.twitter.com/WfvXtjUWht — Helmer Massau ? (@helmermassau) March 29, 2025

#ManiaDeVocê pic.twitter.com/ojtehUoyKG

Mariana Ximenes é maravilhosa tirou leite de pedra nessa bomba de novela #ManiadeVocê pic.twitter.com/neoK6qIzn5 — beck (@tuittabeck) March 29, 2025

