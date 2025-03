Era fake? Andressa Urach manda a real sobre namoro com mulher - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Andressa Urach abriu o jogo sobre o suposto relacionamento com a influenciadora Mari Ávila. Em um vídeo publicado no Instagram, a criadora de conteúdo adulto revelou que o namoro divulgado em novembro de 2024 nunca existiu de verdade. "Para finalizar, quero deixar claro aqui: o meu namoro com a Mari Ávila, que eu amo, admiro e acho linda, era marketing. Mamãe vendeu isso", afirmou, destacando que tudo fazia parte de uma estratégia.

A ex-Miss Bumbum explicou que sua relação com Mari sempre foi estritamente profissional. "A gente nunca namorou, a gente nunca ficou, a gente só gravou. Mamãe não gosta de perequit*", declarou, reforçando que a suposta paixão entre elas foi apenas uma construção midiática. Urach já utilizou de polêmicas em outros momentos para impulsionar sua imagem e não esconde que essa foi mais uma de suas táticas.

Durante a gravação, Andressa mencionou seu livro "Morri para Viver", no qual relata episódios em que usou o marketing para se manter em evidência. "No meu livro eu já contei o que a mamãe já fez pelo marketing", ressaltou, deixando claro que essa estratégia não é novidade em sua trajetória.

Por fim, a influenciadora fez um pedido direto às seguidoras que tentam se aproximar de maneira mais ousada. "Então, por favor, mulherada. Amo a admiração de vocês, sou super grata, mas não tenta me agarrar, eu não gosto de periquit*", concluiu. Com seu tom irreverente e direto, Urach mais uma vez gerou repercussão ao falar abertamente sobre sua vida e as estratégias que adota para manter-se na mídia.