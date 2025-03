BTS ultrapassa 1 bilhão de streams no Spotify

O BTS continua a mostrar sua imensa influência na música global, mesmo estando temporariamente afastado dos holofotes.

Em apenas três meses de 2025, o grupo sul-coreano atingiu a impressionante marca de 1 bilhão de streams no Spotify.

O feito é ainda mais significativo considerando que a banda está em hiato desde 2022 devido ao alistamento militar obrigatório de seus integrantes. Com isso, o BTS se torna o primeiro grupo coreano a conquistar tal volume de reproduções na plataforma sem estar ativamente promovendo novos lançamentos.

Desde sua pausa, o BTS vem mantendo um impacto considerável na indústria musical. Atualmente, o grupo acumula cerca de 24,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, consolidando sua presença entre os maiores nomes da plataforma.

Entre as faixas mais populares do grupo estão hits icônicos como “FAKE LOVE”, “Dynamite”, “My Universe”, “Boy With Luv”, “Left and Right”, “Butter”, “Life Goes On”, “Spring Day” e “DNA”. A fidelidade da Army – nome dado aos fãs do BTS – tem sido fundamental para garantir que o legado do grupo permaneça vivo, mesmo sem atividades promocionais em andamento.

O hiato do grupo foi anunciado em 2022 para que seus sete membros pudessem se dedicar a projetos solo e cumprir o alistamento militar, exigência obrigatória para todos os homens sul-coreanos. Até o momento, apenas dois integrantes foram dispensados do serviço militar, mas a previsão é que todos estejam de volta até junho deste ano, quando um aguardado ‘comeback’ será realizado.

BTS: Novos projetos para Abril

Apesar do afastamento temporário, o BTS continua a entregar conteúdo inédito para seu público. O grupo anunciou recentemente dois novos projetos que serão lançados em abril: “BTS 7 Moments” e “Run BTS Poly Highlight Package”.

O “BTS 7 Moments” será disponibilizado no dia 2 de abril, com pré-venda iniciada em 19 de março. Já o “Run BTS Poly Highlight Package” chegará ao mercado em 24 de abril, com pré-venda liberada a partir do dia 8 do mesmo mês. Esses lançamentos são parte de uma estratégia bem planejada que garante que os fãs permaneçam engajados e conectados ao grupo, mesmo durante sua pausa.

Além disso, cada integrante do BTS seguiu trabalhando ativamente em suas carreiras solo antes do alistamento. Dessa forma, clipes, álbuns, EPs e outros conteúdos foram produzidos antecipadamente para serem divulgados ao longo dos anos de ausência. Essa abordagem garantiu um fluxo constante de novidades, mantendo o BTS relevante e permitindo que sua base de fãs continuasse crescendo globalmente.

Com a previsão de retorno completo do grupo ainda em 2025, a expectativa em torno do BTS nunca foi tão alta. O impacto cultural e comercial da banda segue inabalável, provando que seu legado transcende a presença física nos palcos.

A volta do septeto promete ser um dos maiores eventos musicais do ano, consolidando ainda mais seu status como um dos grupos mais influentes da história do K-Pop. Enquanto isso, a Army segue fazendo sua parte, garantindo que cada lançamento passado continue sendo celebrado e amplamente reproduzido, provando que, para o BTS, nem mesmo um hiato é capaz de diminuir sua força no mercado global.