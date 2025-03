Bruno Mars prepara novo álbum e promete ser o maior sucesso

Bruno Mars continua a dominar o cenário musical global. Com dois hits simultâneos em 2025, “Die With a Smile”, parceria com Lady Gaga, e “APT.”, colaboração com Rosé, o astro é atualmente o artista mais ouvido do Spotify.

Agora, cresce a expectativa para um novo álbum, que, segundo o portal Hits Daily Double, pode ser o mais grandioso de sua carreira.

Após um período sem lançar um disco solo, fontes indicam que Bruno Mars está no estúdio desenvolvendo um novo projeto. O Hits Daily Double destaca que “o mercado simplesmente não se cansa dele” e que o cantor, compositor e produtor tem um talento único para elevar o nível de seus parceiros musicais.

Com essa combinação de criatividade e prestígio, há indícios de que o próximo trabalho do artista será um divisor de águas em sua trajetória.

Apesar de sua relevância e inúmeros sucessos, Bruno Mars possui um catálogo enxuto de álbuns. Seu histórico inclui apenas quatro lançamentos de estúdio: Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012), 24K Magic (2016) e An Evening With Silk Sonic (2021).

No entanto, cada um desses discos consolidou seu status como um dos maiores nomes da música pop, rendendo 16 prêmios Grammy e mais de 26 milhões de cópias vendidas mundialmente.

Bruno Mars: Histórico de hits e recordes

A carreira de Bruno Mars é marcada por uma impressionante sequência de sucessos. Nos Estados Unidos, ele já liderou a Billboard Hot 100 com nove faixas, incluindo “Just The Way You Are”, “Grenade”, “Locked Out Of Heaven”, “When I Was Your Man” e “Uptown Funk!”. Em 2024, ele adicionou mais um número 1 à lista com “Die With a Smile”, consolidando sua influência no cenário musical.

Além do impacto individual, Bruno Mars tem se destacado em colaborações estratégicas. Sua parceria com Lady Gaga em “Die With a Smile” vem quebrando recordes, tornando-se a música com maior permanência no topo do ranking global diário do Spotify. Com 155 dias consecutivos na liderança, a canção superou o antigo recorde de “Dance Monkey”, de Tones and I, que permaneceu 120 dias no primeiro lugar.

Confira o ranking das faixas que mais tempo dominaram o Spotify global:

“Die With a Smile” – Bruno Mars & Lady Gaga: 155 dias “Dance Monkey” – Tones and I: 120 dias “Rockstar” – Post Malone feat. 21 Savage: 114 dias “Señorita” – Shawn Mendes & Camila Cabello: 102 dias “Despacito” – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber: 101 dias “Shape Of You” – Ed Sheeran: 98 dias “Stay” – The Kid Laroi & Justin Bieber: 84 dias “Blinding Lights” – The Weeknd / “Flowers” – Miley Cyrus: 82 dias “As It Was” – Harry Styles: 81 dias “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey: 79 dias

Com esse desempenho impressionante, a expectativa para o próximo álbum de Bruno Mars é altíssima. Se suas recentes colaborações servirem de indicativo, o novo trabalho promete reafirmar sua posição como um dos artistas mais influentes e inovadores da música pop. Os fãs aguardam ansiosamente por novidades, e tudo indica que o lançamento será um dos momentos mais marcantes de 2025.