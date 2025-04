Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (3/4)

O SEXTO SENTIDO

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

A mente é o sexto sentido, o órgão de percepção mais sofisticado de nossa humanidade, que recebe informações através dos outros cinco sentidos e se projeta ao mundo exterior intervindo nesse e atuando, mas também recebe informações do mundo interior, subjetivo e abstrato, tendo capacidade de intervir e atuar nesse também.

Acontece apenas que, no estágio atual de entendimento oficial de nossa civilização, reduzimos o alcance de nossa mente ao funcionamento no mundo exterior, das formas objetivas, e ainda negligenciamos nosso rico funcionamento subjetivo, mediante o qual nos conectamos às grandezas cósmicas, as quais, por enquanto, são tratadas como subversivas e perigosas demais, porque estimulam o ser humano a ser livre e não se importar com as regras limitantes da civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As etapas precisam ser respeitadas, não haveria como pegar atalhos e dar tudo certo. Enquanto houver respeito pela ordem e adaptação a essa, os resultados continuarão sendo bastante benéficos para todas as pessoas.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pense grande e aceite que seus grandiosos pensamentos só poderiam se realizar com a ajuda de muita gente, e que esse movimento complicará tudo, com certeza. Porém, sem complicações não haveria grandes conquistas tampouco.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Falar abertamente de seus planos pode não ser uma boa ideia nesta parte do caminho, mas se você não conseguir conter seu impulso de comunicação, pelo menos fale umas coisas com certas pessoas e outras com aquelas diferentes.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

s ideias magníficas que circulam pela sua mente requerem expressão, porém, não se trata apenas de conversar sobre elas, mas de se movimentar dentro do seu alcance para as tornar reais, obras consumadas.





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que você sinta necessidade de se expressar, procure observar melhor o andar da carruagem para verificar se a expressão de seus sentimentos seria cabível, ou se não aconteceria de ser totalmente impertinente.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Importante mesmo é que todas as pessoas envolvidas recebam benefícios, porque na hora em que alguém quiser levar vantagem sobre outrem, todos sofrerão com isso, inclusive a pessoa que pretendia levar vantagem.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você vai conseguir dar conta de tudo, ainda que no seu interior não pareça e, ao contrário, você duvide de sua capacidade de administrar o cenário atual. Permaneça o mais confiante possível, a vida está ao seu favor.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Do jeito que o mundo anda embaralhado e de ponta-cabeça, não espere que as pessoas sejam imediatamente receptivas aos seus movimentos, porque mesmo que o que você lhes ofereça seja ótimo, elas andam distraídas.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Será bastante difícil você emplacar suas intenções, porém, isso não significa que seja impossível nem tampouco que não valeria a pena continuar tentando. A dificuldade é proporcional aos resultados pretendidos.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você saberá quais são as pessoas que você deve valorizar na hora em que precisar de ajuda, porque às vezes a alma se engana achando que os bons relacionamentos devam ser diferentes dos que são de rotina.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se o coração permanecesse sereno tanto na glória quanto na tempestade, a sabedoria se tornaria sua conselheira. Porém, na falta dessa serenidade, a ansiedade toma conta e dá péssimos conselhos. Discernimento.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cada ação que você empreender há de ser coroada com alegria espiritual, ciente de que, mesmo você não enxergando resultados evidentes, o rio de vida segue seu fluxo e cada ação sua agrega um pouco a esse fluxo.