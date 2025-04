Companhia Lumiato faz oficina de Teatro para moradores de Ceilândia e Gama

Por João Pedro Carvalho*—Os integrantes da companhia Lumiato farão oficinas gratuitas de teatro com as sombras de forma para os moradores do Gama e da Ceilândia. As oficinas serão realizadas no Teatro do SESC do Gama nos dias 26 e 27 de abril e nos dias 10 e 11 de maio, no Teatro do SESC da Ceilândia. As oficinas têm a classificação indicativa de 18 anos, terão duração de oito horas divididas em quatro horas para cada dia e contarão com o número máximo de 25 participantes. Para garantir a entrada, os moradores devem apenas responder os links, que são diferentes para moradores do Gama e da Ceilândia. As inscrições estão abertas para as oficinas no Gama e abrem em 14 de abril para as de Ceilândia.

Fundada em 2008 pelos bonequeiros Soledad Garcia e Thiago Bresani, a Companhia Lumiato Teatro é especializada em teatro de sombras, estilo, que em vez de utilizar a luz de um jeito convencional em relação aos atores, brinca com a perspectiva e distâncias dos atores e bonecos para contar as histórias. Sendo uma das pioneiras do gênero em Brasília, a Lumiato é também uma difusora da técnica na região Centro-Oeste.

O grupo também começa uma nova temporada com o espetáculo 2 mundos, que terá sessões na Ceilândia e no Gama “Ele fica num formato arena, então ele tem um formato novo, e o público pode esperar uma nova experiência, com esse espetáculo”, avisa Thiago Bresani. O projeto, que envolve o espetáculo e as oficinas, procura formar e instigar uma reflexão em público que não tem fácil acesso aos teatros.

As oficinas também visam desenvolver a capacidade de gerar cenas a partir de ferramentas do teatro de sombras. Os exercícios propostos procuram mostrar sentido em criar obras e cenas a partir da própria sombra e da sombra de objetos que possam representar algo. A proposta é explorar a manipulação da luz móvel e a sombra gerada a partir da junção de objetos e luzes, além da manipulação das cenas.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel