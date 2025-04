Samuel de Assis será Jesus Cristo na Paixão de João Pessoa, na Semana Santa

A novela Mania de você acabou, mas a agenda de Samuel de Assis não para. O ator sergipano se prepara para viver Jesus, na Paixão de Cristo de João Pessoa, na Paraíba. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o espetáculo intitulado Paixão de Cristo – Divino Redentor, acontece de 17 a 19 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco.

“A curiosidade é que Jesus foi o personagem que mais fiz na vida. Já é a quarta vez que farei. Mas, sempre é um lugar novo, uma ideia nova, isso me permite sentir o mesmo frio na barriga de sempre. Estou muito animado e ansioso. E ainda ter o privilégio de contracenar, de novo, com meu amorzão Mayana Neiva, é muita felicidade”, afirmou o Brigadeirão do Brasil.

Além da encenação da Semana Santa, Samuel ensaia para estrear, em maio, a peça Por que não nós, ao lado dos amigos Felipe Velozo e Amaury Lorenzo — que, segundo o ator adiantou ao Correio, deverá passar por Brasília neste ano.