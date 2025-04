Pai Nosso volta à cena em Brasília com apresentações gratuitas

Por Diller Abreu*—Por meio de apresentações gratuitas nos dias 5 e 6 de abril, o Coletivo ARAR - Afeto, Resistência e Arte começa a temporada de espetáculos de 2025 com a premiada peça Pai Nosso. A exibição será no Cineteatro SESC Silvio Barbato, em Brasília, às 20h, a convite do SESC Fecomércio-DF e com apoio do Espaço Multicultural Casa dos Quatro.

Os ingressos precisam ser retirados presencialmente na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada apresentação, e estão limitados à capacidade de 179 lugares do local. A classificação indicativa é de 14 anos e o público pode adquirir o ingresso mediante doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao programa Mesa Brasil SESC. Dirigido por Vinicius Ávlis e com atuação de Geise Prazeres, a apresentação permeia linguagens intimistas e poéticas ao mergulhar em memórias de afeto, ancestralidade e relações familiares.

Luzia do Nascimento, interpretada por Geise, é uma trabalhadora informal que vende produtos de limpeza nas ruas e se reinventa no decorrer da peça após uma abordagem violenta da Polícia Militar do Distrito Federal. O trabalho passou por importantes festivais e conquistou diversas premiações ao abordar assuntos como fome, desigualdade, racismo e resistência. Pai Nosso soma, atualmente, 11 prêmios conquistados entre 2023 e 2024.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel