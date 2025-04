Morre Antônio Barros, compositor de 'Bate coração' e 'Procurando tu', aos 95 anos

Natural da cidade de Queimadas, na Paraíba, Antônio Barros se apresentava em emissoras de rádio. Ele se tornou amigo de Jackson do Pandeiro e começou a compor canções e gravar com ele e outros músicos, como Luiz Gonzaga e Genival Lacerda - (crédito: Reprodução/antoniobarrosececeu)

Cantor e compositor de sucessos como Bate coração e Procurando tu, Antônio Barros, morreu, na manhã deste domingo (6/4), em João Pessoa, aos 95 anos, em decorrência da doença de Parkinson. O artista será enterrado na tarde deste domingo, no Cemitério Parque das Acácias, na capital paraibana.

Um dos maiores nomes do forró, Barros compôs — ao lado da esposa, Mary Maciel Ribeiro, mais conhecida como Cecéu — cerca de 700 canções, incluindo sucessos imortalizados nas vozes de ícones da música brasileira, a exemplo de Ney Matogrosso, com Homem com H, e Elba Ramalho, com Bate o Coração.

Natural da cidade de Queimadas, na Paraíba, Antônio Barros se apresentava em emissoras de rádio. Ele se tornou amigo de Jackson do Pandeiro, com quem passou a compor e gravar músicas, além de se aproximar de outros músicos, como Luiz Gonzaga e Genival Lacerda. Já na década de 1970, o relacionamento com Cecéu começou.

Homenagens

O compositor Antônio Barros foi homenageado nas redes sociais por diversos nomes da música brasileira. Elba Ramalho agradeceu pelos "inúmeros forrós" compostos por ele.

"A música brasileira perde muito no dia hoje. Lá se foi o nosso mestre do forró, Antônio Barros.. Homem forte, obra consistente e verdadeira ao retratar nossos costumes, nossos ritmos e nosso jeitinho nordestino de ser e viver!", escreveu a artista, em seu perfil no Instagram.