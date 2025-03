Casa de Jorge tem de noite de forró e samba com 7naRoda e Forró Cobogó

O encontro de dois patrimônios da música brasileira, o forró e o samba, já tem lugar e hora marcada. Liderada pelo 7naRoda e Forró Cobogó, a festa é dia 14 de março, na Casa de Jorge, a partir das 21h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30. Um baile sem pausas e sem respiro, o Dobradim, como é chamado o encontro desses gêneros musicais, representa a união da cultura e tradição, onde a dança e a música caminham juntas.

Leia também: Artista italiano se inspira na flora brasileira para criar pinturas



Com a proposta de dois shows sem intervalo, o Forró Cobogó, formado pelo quinteto brasiliense que busca traduzir a essência do forró pé de serra com um toque contemporâneo, misturando clássicos do gênero a músicas atuais, inicia a noite com repertório dançante e cheio de energia para embalar a pista. Sem pausa, o 7naRoda, grupo que equilibra tradição e renovação, faz da roda de samba um lugar de encontro e lidera a festa em sequência, para garantir que a roda siga girando e a festa continue com força total.

Leia também: Show em homenagem a Elis Regina retorna à Brasília



A Casa de Jorge é um espaço para música ao vivo em Brasília que chama a atenção pelo seu funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana. Localizada no SAAN, se destaca pela programação diversa e atmosfera acolhedora, com um ponto de encontro para músicos, dançarinos e apreciadores da cultura brasileira, além de unir música, gastronomia e cultura em um só lugar desde novembro de 2023.

Com estrutura ampla, o espaço conta com bar e restaurante, posto médico e piscina, além do palco coberto para o público desfrutar dos shows, e faz uma homenagem a Jorge Ferreira, um dos principais empresários e pioneiros no ramo de gastronomia de Brasília, fundador de locais como Feitiço Mineiro, Bar do Ferreira, Bar Brasília e Mercado Municipal de Brasília.





Dobradim - Samba & Forró na Casa de Jorge

Em 14 de março, a partir das 21h, na Casa de Jorge - SAAN Quadra 1 Lote 940. Ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30.