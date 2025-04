Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (7/4)

A CAIXA DE PANDORA



Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Enquanto Mercúrio começa a se afastar da Terra e de nosso ponto de vista parece que finaliza sua retrogradação, a mentalidade humana continua sofrendo uma retrogradação que não está vinculada a nenhuma coreografia cósmica, mas se deve exclusivamente à miopia intelectual, ao ignorante apego a comportamentos que já poderíamos ter banido para sempre.

Nas décadas anteriores a civilização avançou visivelmente na direção de que todo e qualquer ser humano merece respeito e ser tratado com igualdade de direitos, porém, na atualidade se abriu novamente a caixa de pandora que deveria ter ficado fechada e dela saíram os vírus que contaminam a alma da civilização, normalizando que umas pessoas se considerem superiores e no direito de tratar outras com desprezo, as inferiorizando de todas as maneiras possíveis.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Abra um pouco do seu jogo, mas não completamente, ainda é necessário você preservar a discrição e se movimentar de acordo com planos que, na prática, ninguém mais, a não ser você, conhece na totalidade.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria melhor que tudo corresse de acordo às suas pretensões, porém, nesta parte do caminho hão de se fazer concessões importantes, porque o entendimento da maioria das pessoas há de prevalecer sobre os desejos particulares.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que o cenário se complica tanto que parece impossível algo positivo acontecer, porém, é nessas horas que a alma percebe que ninguém está verdadeiramente só entre o céu e a terra. Há proteção espiritual.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria ideal que tudo acontecesse por obra e graça do poder da mente, mas isso não é algo que esteja ao alcance de nossa humanidade. Enquanto houver corpo físico, o poder da mente é apenas um ingrediente da realidade.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo será superado e será esquecido também, porque por mais que o panorama atual pareça impossível de superar, já houve outras circunstâncias assim no passado e foram superadas. Continue confiando em seu taco.









VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se as decisões que as pessoas tomam não lhe parecem de acordo com suas pretensões, evite confrontos e conflitos por enquanto, porque isso só agregaria demoras inúteis. Procure se movimentar com diplomacia, isso sim.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas parecem difíceis até que são postas em prática, porque a mente fica fazendo conjecturas que, depois, se mostram completamente desnecessárias. Tente conter sua mente e coloque tudo em prática.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O que você pretende fazer depende de ajuda e colaboração, por isso, trate bem as pessoas sem, no entanto, perder a clareza nem o discernimento, porque hoje em dia as pessoas prometem muito, mas entregam pouco.







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todos sabemos que o bem-estar há de ser algo que possa ser compartilhado, mas na prática buscamos o bem-estar de uma forma egoísta, em detrimento do bem-estar alheio. Dessa forma não há como a conta fechar um dia.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É tudo muito mais fácil do que parece, mas você só vai conseguir verificar essa afirmação quando tomar a iniciativa de colocar em prática seus planos, em vez de continuar debruçado sobre lindas teorias.







AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Conduza tudo com a maior eficiência possível, isto é, sem atropelamentos nem precipitações, porque não se trata de você se livrar das tarefas o quanto antes, mas de entregar resultados que não precisem ser repetidos.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nenhuma decisão é pequena, tudo envolve muita coisa, o que agrega peso a cada passo que você pretende dar. Porém, mesmo assim é imprescindível fazer o possível para garantir a leveza e a alegria. Só elas esclarecem.