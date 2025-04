Pabllo Vittar surpreende fãs ao falar sobre fetiche inusitado: "Um dia vou aparecer careca"

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar

Pabllo Vittar fez confissões sobre sua intimidade e surpreendeu os internautas ao admitir que possui um fetiche inusitado… em homens casados.

Durante entrevista ao programa Foquinha Entrevista, do canal da Foquinha e na DiaTV, exibido na última quinta-feira (3), a cantora e drag queen repercutiu uma notícia em que havia revelado que já recebeu cantada de um famoso que é comprometido. Na ocasião, ela confirmou a informação.

"Um dia vou aparecer careca"

"Não foi uma fic, mas eu adoro. Gente, não sei o que que me move. Qualquer dia desses eu vou aparecer com a cara toda quebrada, careca, porque eu amo homem casado", disse Pabllo Vittar.

"Eu não sou talarica, porque eu não pego marido de amiga, eu pego das desconhecidas, porquê não conheço, eu posso dormir com essa", declarou a cantora. "Já teve alguém que te mandou mensagem falando: ‘você já pegou meu marido?'", quis saber a jornalista. "Não, não chegou nesse nível. Eu falo brincando, mas assim, não sei ,me dá um tesão. Deixa eu reformular. O cara com aliança…. ele pode até ter aliança. Eu tenho fetiche em aliança", disparou a artista, entre risos.