As músicas que Lady Gaga nunca tirou das turnês

Faltando menos de 30 dias para um dos eventos mais aguardados do ano, a expectativa em torno do megashow gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana só cresce. Agendado para o dia 3 de maio, o espetáculo deve atrair cerca de um milhão de pessoas à orla carioca, segundo estimativas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que destinou US$ 15 milhões ao projeto.

Os fãs da artista já estão em clima de contagem regressiva e especulam quais músicas farão parte da setlist da apresentação, que promete ser grandiosa. Algumas canções, como as inéditas “Die With a Smile” e “Abracadabra”, estão praticamente confirmadas no repertório. No entanto, o que mais Gaga irá cantar ainda permanece em mistério.

Enquanto a artista se prepara para sua performance no Festival Coachella, marcada para os dias 11 e 18 de abril — onde deve antecipar parte do que mostrará no Brasil —, os admiradores já podem contar com a presença de cinco músicas que nunca ficaram de fora de suas turnês. Esses verdadeiros hinos acompanham Lady Gaga desde os primeiros anos de carreira e são presença garantida em qualquer show da diva pop.

Entre elas está “Just Dance”, o single que deu início à sua trajetória meteórica em 2008, além de “Poker Face”, que a consolidou como um fenômeno global ao conquistar o topo das paradas mundiais no mesmo ano. Outro destaque é “Bad Romance”, uma das canções mais emblemáticas de seu repertório, que lhe rendeu Grammy e certificado de diamante nos EUA.

“Telephone”, dueto com Beyoncé lançado em 2009, também é figurinha carimbada nos palcos, principalmente por seu videoclipe icônico e a colaboração lendária entre as duas estrelas. Por fim, “Born This Way”, lançada em 2011 e considerada um verdadeiro manifesto de inclusão e diversidade, se mantém como uma das faixas mais poderosas da discografia da cantora.

Com a possibilidade de um show também em São Paulo sendo considerada nos bastidores, a passagem de Lady Gaga pelo Brasil deve marcar um novo capítulo em sua carreira, especialmente em um momento em que ela planeja reposicionar sua imagem com a nova turnê, “The Mayhem Ball”.

O poderoso discurso de Lady Gaga sobre envelhecimento

Los Angeles foi palco de mais uma edição do iHeartRadio Music Awards, evento que celebra os maiores nomes da música mundial. Entre os destaques da cerimônia esteve Lady Gaga, que recebeu o prestigiado prêmio Inovator Award e aproveitou a ocasião para abordar um tema relevante: o envelhecimento feminino na indústria musical.

Ao discursar, a cantora refletiu sobre sua trajetória e o impacto de sua carreira até o reconhecimento atual. “Ganhar um prêmio que celebra toda a minha trajetória aos 38 anos é algo desafiador de processar”, afirmou. Gaga também destacou como as mulheres muitas vezes são vistas como ultrapassadas quando chegam aos 30 e poucos anos.

“De um lado, sinto que estou nessa jornada há muito tempo. Por outro, sei que ainda estou apenas começando. Mesmo que a sociedade insista em considerar uma mulher de trinta e poucos anos ‘velha demais’ para ser uma estrela pop – o que é completamente absurdo – eu garanto que estou só começando”, declarou a artista.

Durante seu discurso inspirador, Gaga enfatizou sua visão sobre inovação, explicando que não se trata apenas de quebrar regras, mas sim de criar novas e fazer com que o mundo as aceite como se sempre tivessem existido. A cantora relembrou momentos marcantes de sua carreira, como sua aparição icônica no Grammy dentro de um ovo e o lançamento de músicas inicialmente consideradas controversas, mas que se tornaram grandes sucessos. “Se aprendi algo nestas três décadas de estrada, é que a inovação mais poderosa é a autenticidade”, concluiu.