Artista plástica Samantha Canovas lança livro de poesias inéditas

A artista plástica Samantha Canovas lança, nesta sexta-feira (11/4), às 18h, o livro Estar viva é esquisitíssimo, uma reunião de 45 poemas inéditos escritos entre 2020 e 2025 e organizados por Léo Tavares. "Escrevo desde sempre, desde que comecei a desenhar, sempre tenho uma vertente em texto, são minhas duas formas de expressão, a arte e a escrita", explica Samantha.

Durante o lançamento, no Quanto Café (103 Norte), Samantha e Léo participam de um bate-papo com público. A autora conta que decidiu publicar os poemas após realizar cursos de escrita criativa enquanto fazia o fazia a pesquisa de mestrado em poéticas visuais na Universidade de São Paulo (USP). "Fiquei muito tempo escrevendo mais crônica, só que poucas coisas publicadas, cheguei a participar de um grupo em São Paulo, de escrita criativa, e escrevia crônica, principalmente. Elas tinham uma dose de comicidade e ainda não sabia como trazer para minha produção visual", conta. Os poemas vieram depois que Samantha retornou a Brasília. "Os poemas têm essa questão meio d crônica, da vida cotidiana, com as inseguranças e frustrações do cotidiano, sempre de forma muito forte e com uma dose de humor", diz Samantha.

A artistas nasceu em Brasília na década de 1990 e é formada em artes plásticas pela UnB. Estar viva é esquisitíssimo é o primeiro livro de Samantha. "Sempre escrevi muito, mas para mim, não tinha o hábito de colocar meus escritos para o mundo. Foi na troca com amigos que consegui me empoderar. A organização foi feita pelo Leo Tavares, ele me ajudou a entender um pouco mais desse ambiente. E me convidou para o grupo Nexo Grupal, que realiza encontros e saraus em Brasília", diz.





Léo Tavares afirma que a obra representa fases e passagens. “A forma precisa e ágil dos versos tece um compêndio espirituoso e por vezes revelador da vida de uma mulher adulta, artista e consciente dos próprios percalços”, ressalta, em nota.

Estar viva é esquisitíssimo

De Samantha Canovas. Caravana Grupo Editorial. R$ 60. Lançamento na sexta-feira (11/4), às 18h, no Quanto Café (CLN 103, Bl. A)

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel