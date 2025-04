Os hits que Katy Perry confirmou para a ‘The Lifetimes Tour’

Após sete anos longe dos palcos com turnês próprias, Katy Perry está prestes a embarcar em um novo capítulo da sua carreira. Em vídeo recente divulgado nas redes sociais, a cantora ofereceu aos fãs um gostinho do que está por vir na aguardada “The Lifetimes Tour” — e confirmou a presença de dois de seus maiores sucessos no repertório: “I Kissed a Girl” e “Teenage Dream”. A notícia foi celebrada nas redes, onde admiradores especulam há semanas quais faixas farão parte do espetáculo.

Com estreia marcada para o dia 23 de abril na Cidade do México, a turnê terá uma proposta visual futurista, com elementos de ficção científica e inspiração em videogames. “A ideia central é a mesma que levo para tudo o que faço: como descobrir o amor e o amor-próprio”, explicou Katy. Nos bastidores, os ensaios revelam o uso de bastões de luz e efeitos especiais que prometem transformar os shows em uma experiência imersiva.

Os famosos que já receberam conselhos de Katy Perry

Katy Perry, além de seu legado na música pop, se destaca também como uma figura inspiradora para outros artistas. Conhecida por sua generosidade e simpatia, a estrela já compartilhou conselhos valiosos com diferentes cantoras ao longo dos anos. Recentemente, Chappell Roan revelou ter recebido um conselho direto e sincero da veterana. Mas ela não foi a única! Confira alguns momentos em que Katy Perry ofereceu orientação a colegas da indústria.

O conselho de Katy Perry para Chappell Roan

Durante a turnê “Sweat”, de Charli XCX e Troye Sivan, Chappell Roan teve um breve, porém marcante, encontro com Katy Perry. Segundo Chappell, Katy se aproximou e disparou: “Só não leia os comentários, querida. Tchau, tchau”. A frase, dita de forma direta e bem-humorada, fez a jovem artista refletir sobre o impacto das críticas online. O momento foi compartilhado por Chappell em uma entrevista ao podcast “Call Her Daddy”.

O mesmo conselho para Bebe Rexha

Bebe Rexha também recebeu um alerta semelhante. Durante um jantar enquanto estava em turnê com Katy Perry, a cantora decidiu checar seu Twitter e acabou se deparando com comentários negativos que a deixaram abalada. Percebendo a situação, Katy interveio e aconselhou: “Por que você está lendo os comentários? Essa é a regra número um: não leia os comentários. Sempre haverá alguém dizendo algo cruel e, se você deixar, vai acabar acreditando”. O episódio foi relatado por Bebe durante uma entrevista na Austrália em 2018.

Selena Gomez e os conselhos sobre relacionamentos

Além de orientar sobre a relação com o público e as redes sociais, Katy Perry também ajudou Selena Gomez a lidar com questões pessoais. Em 2013, Selena revelou que considerava Katy uma mentora, descrevendo-a como alguém sempre pronta para oferecer conselhos sinceros. No ano seguinte, em entrevista à revista Seventeen, a ex-Disney contou que conversou com Katy sobre como homens podem se sentir intimidados por mulheres fortes. “Ainda não encontrei alguém que entenda o meu estilo de vida, me apoie e não se sinta ameaçado por isso”, comentou na época.