Festival Acorda, na sexta edição, anima o fim de semana em Sobradinho

Nesta e , a sexta edição do Festival Acorda chega ao estacionamento do Clube 27, em Sobradinho II. Com entrada gratuita, o evento começa a partir das 19h com atrações como o rapper Rapadura e o grupo Puro Suco. Além de pista de skate semi profissional e área PCD, o evento também conta com feira de arte alternativa, reunindo moda, artesanato e gastronomia.

Na -feira (11), a festa é por conta do rapper Rapadura, das cantoras Rayara Correia e Isa Marques, a banda Grave Maggáh, DJ Sista L e DJ Sapo e a apresentação de Tribal Fusion do grupo Mitra. No (12), subirão ao palco o grupo Puro Suco, os artistas Asù, Medro, Olyê e o duo Margaridas. Durante os shows, haverá uma estrutura inclusiva, com área PCD e monitor guia para pessoas com deficiência visual, garantindo maior acessibilidade ao público.

Outro destaque é a inclusão de uma pista de skate semi profissional, desenvolvida em parceria com a Associação de Skate da Capital. A iniciativa surgiu após o sucesso do Circuito Street testado na edição anterior. A estrutura contará com monitores para organização e suporte aos skatistas, além de palco com DJs tocando durante as performances. Na -feira, o Festival Acorda abre com a tradicional Batalha das Gurias, reunindo oito MCs que disputarão prêmio de R$ 200.

Serviço

Festival Acorda - 6ª edição

Data: 11 e ( e )

Horário: a partir das 19h

Local: Estacionamento do Clube 27

Atrações: Rapadura, Puro Suco, Margaridas, Rayara Correia, Isa Marques, Asù, Medro, Olyê, banda Grave Maggáh, DJ Sista L, DJ Sapo e grupo Mitra

Entrada gratuita

Redes sociais: @festivalacorda