Kacey Musgraves é confirmada no Jaguariúna Rodeo Festival 2025

Nesta sexta-feira (11/4), a cantora country Kacey Musgraves foi confirmada no Jaguariúna Rodeo Festival 2025, um dos maiores festivais de música country do Brasil. É a primeira vez que a artista se apresenta no Brasil. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (15/4).

Leia também: As músicas que nunca saíram dos shows de Katy Perry

A vencedora de quatro Grammys, incluindo Álbum do Ano, já tinha confirmado presença no Lollapalooza Brasil 2020, mas o festival foi cancelado devido ao Covid-19. Kacey Musgraves é um das principais vozes do gênero country e chama a atenção por mesclar outros ritmos, como o pop e o folk. Entre os maiores sucessos da cantora, estão Follow Your Heart, Rainbow e Golden Hour.

O Jaguariúna Rodeo Festival é considerado um dos maiores festivais de música country e rodeio do Brasil. Neste ano, o evento está marcado entre os dias 19 e 27 de setembro. Musgraves é a primeira cantora do lineup a ser revelada.