Morre Vargas Llosa, Nobel de Literatura, aos 89 anos 

Morreu neste domingo (13/4), aos 89 anos, o escritor peruano Mario Vargas Llosa . Vencedor do Nobel da Literatura em 2010, ele deixa acervo extenso de romances e ensaios, bem como três filhos — um dos quais anunciou a morte nas redes sociais. Não haverá cerimônia pública de despedida.

“Com profunda dor, tornamos público que nosso pai faleceu hoje em Lima, rodeado da família e em paz”, escreveu Álvaro Vargas Llosa no X (antigo Twitter). “A partida dele entristecerá parentes, amigos e leitores ao redor do mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no fato de que ele desfrutou de uma vida longa, variada e frutífera, e deixa para trás uma obra que o sobreviverá.”