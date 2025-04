Criador de conteúdo Flávio Fusco lança no streaming o programa "Rolezando"

O apresentador, ator e produtor de conteúdo, Flávio Fusco, estreou o programa Rolezando, que mostra, de uma maneira irreverente, o Rio de Janeiro para a apresentadora Beatriz Freire, que por sua vez, apresentará João Pessoa, na Paraíba, para ele.

Os episódios da primeira temporada, tem direção geral de Guilherme Reis e estão sendo exibidos, aos sábados, no Globoplay, no Gshow e nas afiliadas da Globo, como TV Cabo Branco e TV Paraíba.

“Viajar sempre foi, para mim, um jeito de sonhar acordado. E como apresentador do programa Rolezando, foi exatamente isto: tivemos a chance de levar um pedacinho do Rio para o Brasil todo e, ao mesmo tempo, me encantar pelas belezas e histórias de João Pessoa, na Paraíba. No fim das contas, é sobre conexão, sobre dividir sorrisos, culturas, encontros… e sobre realizar sonhos — os meus e os de que acompanha a gente do outro lado da tela. Porque se tem uma coisa que me move é saber que, de algum jeito, a gente se encontra nos sonhos uns dos outros”, afirmou Fusco ao Correio.

Flavio é um apresentador um criador de conteúdo de viagens e de entretenimento. Seu perfil no Instagram tem mais de 60 mil seguidores.