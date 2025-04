O noivado de Mick Jagger aos 81 anos de idade

Aos 81 anos, o lendário vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, pode estar prestes a oficializar seu segundo casamento. A noiva é a coreógrafa e ex-bailarina Melanie Hamrick, de 37 anos, com quem o roqueiro mantém um relacionamento desde 2014.

O noivado veio à tona de forma discreta durante uma entrevista concedida por Hamrick à revista francesa Paris Match, onde ela falava sobre seu mais recente trabalho no balé. Em meio à conversa, a americana revelou que o pedido de casamento foi feito por Jagger “há dois ou três anos”, e que ela aceitou.

Questionada sobre uma possível cerimônia, Melanie adotou um tom reservado:

“Talvez aconteça, talvez não. Estamos muito felizes como estamos. Às vezes, tenho receio de mudar algo que já funciona tão bem.”

Juntos há mais de uma década, Mick e Melanie são pais de Deveraux, nascido em 2016. Caso oficializem a união, será apenas o segundo casamento de Jagger. O primeiro ocorreu em 1971, com Bianca Pérez-Mora Macias, de quem se separou sete anos depois.

Após o divórcio, o roqueiro viveu um longo relacionamento com a modelo Jerry Hall, com quem teve quatro filhos. Apesar dos anos juntos, o casal nunca formalizou a união, que terminou em 1999, após Jagger ter um filho com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.