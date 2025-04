Kim Kardashian prestará depoimento em julgamento pelo caso de roubo de joias

Kim Kardashian prestará depoimento pessoalmente no julgamento que acontecerá em breve na França pelo roubo à mão armada de suas joias em Paris em 2016 - (crédito: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A estrela americana Kim Kardashian prestará depoimento pessoalmente no julgamento que acontecerá em breve na França pelo roubo à mão armada de suas joias em Paris em 2016, anunciou seu advogado americano, Michael Rhodes, nesta segunda-feira (14/4).

"Podemos confirmar que a senhora Kardashian prestará depoimento pessoalmente em breve no julgamento criminal francês sobre o incidente de 2016, no qual assaltantes mascarados a amarraram e a roubaram sob a mira de uma arma", disse o comunicado.

O julgamento começará em 28 de abril no Tribunal de Apelações de Paris. Segundo o cronograma provisório, a estrela irá depor no dia 13 de maio.

Na madrugada de 3 de outubro de 2016, vários homens, alguns vestidos como policiais, entraram na residência de luxo onde Kardashian, então com 36 anos, estava hospedada em Paris para a Semana de Moda.

Os homens roubaram mais de seis milhões de dólares (cerca de 19,5 milhões de reais, na cotação da época) em joias, das quais a maioria nunca foi encontrada.

Dois dos assaltantes apontaram armas para sua cabeça e um deles, de acordo com o relato de Kardashian à polícia, falou com ela em inglês com "um forte sotaque francês" e disse para ela tirar o anel que estava usando.

Depois disso, eles a amarraram, amordaçaram e trancaram no banheiro.

Enquanto isso, três homens montavam guarda na recepção e outro esperava em frente ao prédio, dentro de um carro.

O grupo, descrito pela polícia como uma gangue de ladrões "à moda antiga", é suspeito de ter realizado o maior roubo de uma pessoa na França nos últimos vinte anos.

