Exposição 'Brasília – da utopia à capital' chega na França

Em 19 de abril, Brasília completa 65 anos, mas as comemorações não se restringem apenas à capital, visto que o aniversário também será celebrado com uma exposição em Marselha, na França. Brasília - da utopia à capital, com curadoria de Danielle Athayde, já passou por mais de dez cidades na Europa, na Ásia e na América do Sul e agora desembarca na França, como parte das celebrações oficiais do Ano do Brasil no país europeu, que comemora 200 anos de relações diplomáticas entre as nações.

A mostra é composta por um acervo que inclui cerca de 300 obras. Entre elas, maquetes de edifícios projetados por Oscar Niemeyer, desenhos e maquetes do plano urbanístico de Lúcio Costa, esculturas de Maria Martins, Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti, e fotografias de Marcel Gautherot e Mario Fontenelle. As peças fazem parte de coleções públicas e privadas, como o Instituto Moreira Salles, o Arquivo Público do Distrito Federal e a Coleção Brasília — Acervo Izolete e Domício Pereira.

Athayde, mestre em gestão cultural, patrimônio, turismo e natureza pelo Instituto de Investigação José Ortega Y Gasset na Espanha, trabalha com curadoria e pesquisa faz 15 anos. Ela conta que a exposição é fruto de uma tese de mestrado cuja proposta era apresentar um projeto que falasse sobre Brasília e a saga da criação e construção da cidade que revolucionou o modernismo. "O foco é reunir um acervo de obras que contribuem para o entendimento do que foi essa epopeia com aspectos arquitetônicos, urbanísticos e artísticos até os dias atuais. Que representem a cidade de forma impactante e faça o espectador encher os olhos de interesse e curiosidade pela nossa história e nossa cultura", destaca a curadora.

O evento traz representações contemporâneas da capital, com obras de artistas como Alex Flemming, Rui Faquini e Fábio Colombini. Simultaneamente à exposição, será realizada a Conferência Brasília-Marseille 2025, no Sindicato dos Arquitetos de Marseille, para discutir as ideias de ícones do Modernismo. A programação ainda inclui a exibição de dois documentários produzidos no Brasil: JK: O Reinventor do Brasil, de Fábio Chateaubriand, e Arte no Caos, de Jimi Figueiredo.

A inauguração será em dia 19 de abril, na Galerie Kolectiv 313, dentro da emblemática Unité d'Habitation, projeto modernista do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que também inspirou Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. "Levar a exposição para esse edifício, que é um dos pais do modernismo mundial, é um momento especial para a trajetória da exposição", finaliza a curadora.

