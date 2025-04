Ellen Pompeo diz que deixar 'Grey's Anatomy' não faria sentido financeiramente

Protagonista de Greys Anatomy por quase todas as 21 temporadas da série, Ellen Pompeo revelou porque ainda não deixou a produção. A atriz, que chegou a receber US$ 20 milhões por ano e hoje faz participações esporádicas no programa, afirmou que sair de vez do elenco "não faria sentido emocionalmente nem financeiramente".

Em entrevista ao jornal El País, Pompeo pontuou que Greys Anatomy foi assistida mais de um bilhão de vezes no streaming ao redor do mundo em 2024 e que as empresas que detêm os direitos da série "lucram muito com nossas imagens, vozes e rostos". "Se eu me afastasse completamente, todos fariam dinheiro a partir meu trabalho duro de 20 anos e eu não receberia nada."

"Não faz sentido para mim que todos lucrem com o meu trabalho", continuou. "E, emocionalmente, a série significa muito para muita gente. Quero ter uma atitude de gratidão para com a série."

Pompeo ainda refletiu sobre como a indústria enxerga atrizes e comentou sobre a diferença de tratamento recebido após envelhecer. "Quando você é jovem em Hollywood, você é contratada por seu talento, mas também por sua beleza. Eles não te contratam por sua beleza quando você tem 50 anos, eles te contratam só pela sua complexidade e por seu talento. Mulheres certamente ficam mais complexas e interessantes conforme envelhecem, então existem outros papéis."

Pompeo deixou o elenco principal de Greys Anatomy na 20ª temporada, em que apareceu em apenas cinco episódios. Na 21ª, ela teve participação maior e já confirmou que voltará para mais aparições para o já confirmado 22º ano.

Greys Anatomy está disponível no Disney+.