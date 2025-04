Miss Brasil processa ex-Paquita por ameaças e exige indenização por danos morais

A Miss Brasil 2015, Jessyka Laynne, entrou com uma ação na Justiça contra a advogada e ex-Paquita Priscilla Couto, conhecida pelo público como Catuxita. Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, no processo, Jessyka pede uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, alegando ter sido alvo de agressões verbais, perseguição e ameaças desde que se casou com Leonardo, ex-namorado de Priscilla.

De acordo com os autos, a modelo afirma que passou a ser importunada por mensagens enviadas pela ex-Paquita por e-mail e aplicativos de mensagens. Inicialmente, o conteúdo alertava sobre possíveis traições de seu companheiro, mas logo evoluiu para ofensas e ameaças diretas. Em uma das mensagens citadas no processo, Priscilla teria escrito: “Eu vou te destruir, você vai ver. Ele sempre me bancou e vai continuar bancando.” Em outra, afirmou: “Sua piriguete. O que é seu está guardado. Aguarde e verá!”

A defesa de Jessyka anexou capturas de tela de mensagens e contatos vindos de números desconhecidos com teor intimidador, incluindo ameaças relacionadas à divulgação de informações pessoais. Grávida, a Miss Brasil relata viver sob forte estresse desde o início da situação e afirma temer por sua integridade física. Um boletim de ocorrência foi registrado e medidas na esfera criminal também estão sendo tomadas.