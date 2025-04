Roberto Carlos faz 84 anos: relembre a carreira do artista

Nascido em 19 de abril de 1941, no Espírito Santo, Roberto Carlos completa 84 anos neste sábado (19/4). O cantor teve a primeira experiência com a música aos 9 anos de idade, quando a mãe o incentivou a cantar em programa da Rádio Cachoeira. Com o sucesso da apresentação, Roberto Carlos voltou algumas vezes e chegou a ganhar o próprio programa semanal.

Em 1956, Roberto Carlos se mudou para o Rio de Janeiro em busca de consolidar a carreira e fez a estreia com a música Tutti Frutti, de Little Richard. No ano seguinte, o cantor fez parte da banda The Sputniks, grupo de rock liderado por Tim Maia, mas saiu da banda rapidamente em busca da carreira solo e por conta de desentendimentos com o grupo. Logo em seguida, Roberto Carlos se apresentou no Clube do Rock com uma interpretação de Elvis Presley, o que trouxe grandes oportunidades.



O primeiro grande acerto do cantor foi com a música Parei na contramão, que fez sucesso nas rádios. Já em questão de álbum, o terceiro da carreira foi o disco É proibido fumar, que alcançou grandes números na época. Em 1965, Erasmo Carlos e Roberto Carlos estavam no programa Jovem Guarda, da Record, e o cantor fez um álbum cujo título era o mesmo do programa, o que alavancou ainda mais seu nome no Brasil.



Em 1974, com 33 anos, Roberto Carlos foi convidado pela Rede Globo para apresentar o primeiro especial de Natal. Depois disso, o cantor decidiu se dedicar a música romântica e deixou marca na música com sucessos como Esse cara sou eu, Como é grande meu amor por você e Detalhes. Roberto Carlos carrega uma legião de fãs e seus especiais de natal da Rede Globo são uma marca nacional.



