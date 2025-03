Acabou? Roberto Carlos tem contrato com a Globo encerrado após 51 anos

O contrato histórico de Roberto Carlos com a TV Globo chega ao fim nesta segunda-feira (31), após impressionantes 51 anos de parceria. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, que revelou que, apesar do encerramento oficial do vínculo, as negociações para uma possível renovação ainda estão em andamento.

Ao longo das décadas, o contrato do cantor com a emissora passou por diversas renovações e, desta vez, o cenário não deve ser diferente. A assessoria de Roberto Carlos confirmou que as conversas sobre uma nova parceria deverão acontecer assim que o artista finalizar sua turnê pelo sul do país e retornar ao Rio de Janeiro.

Embora o fim do contrato tenha gerado especulações entre os fãs, a possibilidade de uma renovação segue forte. O tradicional especial de fim de ano do Rei, um dos programas mais emblemáticos da Globo, pode continuar no ar caso as negociações avancem positivamente.

Será que Roberto Carlos seguirá como uma das grandes estrelas da emissora ou a parceria que marcou gerações realmente chegou ao fim.