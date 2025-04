Ex-BBB anuncia perda do primeiro filho: "Pedi um milagre, mas não veio"

A ex-BBB Amanda Djehdian usou as redes sociais para compartilhar um momento profundamente doloroso: a perda do primeiro filho que esperava com o marido, Mateus Hoffman. A revelação veio acompanhada de um texto emocionado, no qual Amanda abriu o coração sobre o luto, as dificuldades enfrentadas durante a gestação e a fé que tenta manter mesmo diante da tristeza. "Nosso anjinho virou estrela", escreveu, desabafando sobre a dor vivida nas últimas semanas.

Durante a gestação, Amanda e Mateus viveram momentos de grande expectativa e amor. O casal já sonhava com nomes, imaginava o rosto do bebê e celebrava cada avanço com alegria. Mas os desafios começaram cedo: complicações exigiram repouso, muita oração e esperança. "Mesmo com tudo, acreditávamos que ia dar certo", disse Amanda. No entanto, uma consulta médica mudou tudo. O silêncio do monitor cardíaco, como descreveu, "rasgou a alma".

O processo de luto foi intenso. Amanda relatou sentimentos de culpa, apesar de saber que não havia feito nada de errado. Passou por fases de negação e enfrentou dores físicas e emocionais profundas. "A alma chora. A cabeça insiste nos ‘e se…’. Mas também vivemos muito amor. E é esse amor que nos sustenta", afirmou, demonstrando a força que encontrou no apoio da família, dos amigos e da fé.

Apesar da gravidez não ter sido tornada pública anteriormente, Amanda agradeceu pelas mensagens e pelo acolhimento recebido. Com uma mensagem de empatia, estendeu sua solidariedade a outras mulheres que já passaram por perdas semelhantes. "Você não está sozinha", garantiu. E encerrou com um fio de esperança: "Com fé, espero um dia poder voltar aqui para contar uma nova história."

Observatório dos Famosos