Mansões milionárias: como vivem os famosos brasileiros mais seguidos do Instagram

As mansões dos famosos brasileiros mais seguidos no Instagram são verdadeiros palácios modernos, refletindo o sucesso e o estilo de vida luxuoso dessas celebridades. Vamos explorar algumas dessas residências impressionantes?

Neymar Jr.

Neymar Jr., o brasileiro mais seguido no Instagram com mais de 229 milhões de seguidores, possui propriedades luxuosas no Brasil e também em outros países como Emirados Árabes e Estados Unidos. Sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, é uma das mais comentadas, com campo de futebol, heliponto, piscina e até uma boate subterrânea. A residência é frequentemente mostrada em suas redes sociais, destacando o estilo de vida extravagante do jogador.