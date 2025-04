Casa de Chá vai funcionar na Páscoa e no aniversário de Brasília

Por Amanda S. Feitoza — Em meio à calmaria dos feriados da Semana Santa e do aniversário de Brasília, um convite especial se mantém de pé: o Café-escola Senac — Casa de Chá estará aberto para quem quiser saborear bons momentos entre uma xícara e outra.

De sexta (18/4) a segunda-feira (21/4), das 10h30 às 19h30, o espaço funcionará normalmente, oferecendo um cardápio variado, com receitas que mesclam tradição, afeto e algumas surpresas preparadas especialmente para a ocasião.

Mesmo com o acesso pela Esplanada dos Ministérios fechado nesses dias, o caminho até a Casa de Chá permanece disponível. Os dois estacionamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) estarão abertos ao público. O acesso pode ser feito pela via S2, com duas rotas possíveis: estacionar no Panteão da Pátria ou subir pela lateral do Palácio do Itamaraty.

Cardápio Especial

Além dos pratos já conhecidos e apreciados, a Casa de Chá preparou um menu especial de Páscoa com ceviche ou bolinho de pescada amarela e o tradicional bacalhau confit com molho provençal e legumes assados, e a sobremesa fica por conta de um irresistível mousse de chocolate LaBarr.

Para fechar a experiência com chave de ouro, a Casa de Chá promete um toque extra de celebração no dia 21 de abril. Em homenagem aos 65 anos de Brasília, serão oferecidos drinks temáticos e um bolo comemorativo, tornando a visita ainda mais saborosa.

A Casa de Chá é um projeto do Senac-DF, que une gastronomia, formação profissional e cultura no coração de Brasília. Entre sabores que abraçam e a vista que conta histórias, a Casa de Chá promete ser um refúgio saboroso para quem estiver na capital durante o feriado. Um espaço onde o tempo desacelera e o paladar agradece.