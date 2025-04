Morre a cantora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque

A cantora Cristina Buarque morreu neste domingo (20/4), aos 74 anos. A informação foi divulgada pelo filho da artista, Zeca Ferreira, nas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Cristina é filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e irmã de Chico Buarque.

"Uma cantora avessa aos holofotes. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. 'Bom mesmo é o coro', ela dizia, e viveria mesmo feliz a vida escondidinha no meio das vozes não fosse esse faro tão apurado, o amor por revirar as sombras da música brasileira em busca de pequenas pérolas não tocadas pelo sucesso, porque o sucesso, naqueles e nesses tempos, tem um alcance curto", escreveu o filho de Cristina no Instagram.

"É imagem bonita e nítida mas desfoca as outras belezas que se perderiam na sombra não fossem essas pessoas imunes ao imediato. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe", acrescentou Zeca Ferreira.

Em 1968, o irmão, Chico Buarque, levou Cristina para gravar o LP Chico Buarque Volume 3, dividindo com ela a faixa Sem fantasia, de autoria do próprio Chico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No ano de 1974, lançou o primeiro LP Cristina, no qual interpretou um de seus maiores sucessos, a obra Quantas lágrimas, de Manacéia.