Star Wars Zero Company, jogo de estratégia tático, é revelado em evento no Japão

A Star Wars Celebration, esse ano comemorado no Japão, é o evento feito para os fãs da saga espacial que mostra todo ano as novidades que vêm por aí no universo Star Wars. Mais do que nunca em 2025, o evento está a todo vapor, mostrando muito conteúdo que vem de uma galáxia, muito, muito distante. O mundo dos games também não ficou de fora dessas novidades. Esperado por muito tempo pelos fãs, a saga galáctica vai receber um novo jogo de estratégia, Star Wars: Zero Company traz um jogo tático de turno com personagens possuindo diferentes habilidades, desde Jedi até um Mandaloriano.

Com um trailer mostrando vários heróis “ocultos” que não participaram dos grandes eventos da saga, mas que ainda assim tiveram grandes aventuras. Pelo que prévia passa, o jogo será ambientado durante as Guerras Clônicas da saga, ou seja, entre o fim do Episódio 2 - A Guerra dos Clones e o Episódio 3 - A Vingança do Sith. O que também pode significar que personagens que aparecem nesse período desde o mestre Yoda até Ahsoka Tano podem ter uma rápida participação no jogo, já que todos os membros da ordem jedi ainda vivem nesse período.



No jogo, você vai controlar Hawks, ex-oficial da República que lidera a Companhia Zero, uma equipe incomum de profissionais provenientes de toda a galáxia. Hawks e a Companhia Zero entram para uma operação em que enfrentam uma ameaça que consumirá a galáxia se não for controlada. Para ter sucesso, Hawks vai liderar uma equipe cheia de alianças improváveis, que devem deixar suas diferenças de lado para superar chances quase impossíveis.

O jogo é o pontapé do estúdio Bit Reactor, sendo o título de estreia da empresa, além disso, a distribuição continuará nas mãos da Electronic Arts, que também distribui os demais jogos da saga.

Star Wars: Zero Company chega para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S em algum momento em 2026.