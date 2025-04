Morre Tanea Romão, ex-participante do Pesadelo na Cozinha, aos 58 anos

Por Amanda S. Feitoza — Morreu neste sábado (19/4), aos 58 anos, a chefe de cozinha Tanea Romão. Segundo informações divulgadas pela revista Prazeres da Mesa, a chef de cozinha deu entrada no hospital com cetoacidose diabética e não resistiu às complicações da doença.

Tanea participou da terceira temporada do reality show “Pesadelo na Cozinha”, comandado por Érick Jacquin e exibido na Band em 2021. Ela reformou e reabriu o restaurante, mas após dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, fechou a “Casa da Tanea”. A profissional então decidiu se mudar para São Gabriel da Cachoeira, no noroeste da Amazônia.

Afastada de SP, a cozinheira trabalhou como merendeira em uma creche para crianças. Ainda não foram divulgadas informações sobre o traslado do corpo para São Paulo, seu estado de origem, e o sepultamento.

Em nota, a Prazeres da Mesa, compartilhou que a chef foi madrinha do projeto “Sabor de São Paulo” e percorreu o estado com a equipe disposta a ensinar e levar a paixão que a movia a todos.

“Ativista, trabalhou em prol do Movimento Slow Food, e foi atuante na Aliança dos Cozinheiros. Juntos, também percorremos os salões do Terra Madre, em Turim, onde promovia os produtos e produtores brasileiros, com seu sorriso permanente e disponível a colaborar com todos."